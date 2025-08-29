Calciomercato: Fabio Silva nuovo attaccante del Borussia Dortmund. Roma beffata nei giorni finali della finestra estiva

Il Borussia Dortmund ha ufficializzato l’acquisto di Fabio Silva, attaccante portoghese classe 2002, considerato uno dei prospetti offensivi più interessanti della sua generazione. Il giocatore, 23 anni, arriva dal Wolverhampton Wanderers dopo aver collezionato diverse esperienze in prestito che ne hanno favorito la crescita tecnica e mentale.

Nell’ultima stagione, Silva ha indossato la maglia del Las Palmas in Liga spagnola, dove ha messo a segno 10 gol e 3 assist in 25 presenze, confermandosi punta dinamica, abile negli inserimenti e capace di attaccare la profondità. Il suo rendimento ha attirato l’attenzione di diversi club europei, tra cui la AS Roma, che ha però dovuto arrendersi alla decisa offensiva del club tedesco.

Secondo quanto riportato dal Borussia Dortmund, l’operazione è stata chiusa per 22,5 milioni di euro più 4 milioni di bonus, per un investimento totale potenzialmente vicino ai 26,5 milioni. Una cifra importante che conferma la strategia dei gialloneri di ringiovanire il reparto offensivo in vista della nuova stagione, soprattutto dopo le recenti cessioni che hanno ridotto le alternative in attacco.

Il comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club recita: “Il Borussia Dortmund ha rafforzato il proprio attacco ingaggiando con effetto immediato Fabio Silva dal Wolverhampton Wanderers. Il 23enne ha completato con successo le visite mediche e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030.”

L’arrivo di Silva rappresenta non solo un investimento sul presente, ma anche una mossa di prospettiva. Il giocatore, cresciuto nel settore giovanile del Porto, è dotato di tecnica elegante, buon fiuto per il gol e capacità di adattarsi a diversi sistemi di gioco. Queste caratteristiche potrebbero renderlo una pedina preziosa nello scacchiere di Edin Terzić, allenatore del Dortmund noto per valorizzare i giovani talenti.

L’esordio ufficiale di Fabio Silva con la maglia giallonera potrebbe avvenire già nelle prime giornate di Bundesliga, competizione in cui il Borussia Dortmund punta a contendere il titolo al Bayern Monaco, confermando al contempo la propria presenza costante in Champions League.

Con questo colpo di mercato, i tifosi del Signal Iduna Park sognano un attacco giovane, veloce e imprevedibile, pronto a lasciare il segno in Germania e in Europa.