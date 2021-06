Calciomercato Fiorentina: con Italiano si prepara l’assalto a Sensi

Stefano Sensi può lasciare l’Inter: Vincenzo Italiano, prossimo tecnico della Fiorentina, lo vuole con sé in Toscana

La Fiorentina, alle prese con la vicenda allenatore (Italiano resta in pole), non perde di vista comunque il mercato, guardando con attenzione in casa Inter.

Come riporta stamane La Gazzetta dello Sport, la dirigenza viola e il Ds Pradé restano interessati alla situazioni di Stefano Sensi, che resterebbe nella lista dei cedibili dei campioni d’Italia nonostante la delicata situazione inerente ad Eriksen. La Fiorentina spera di trovare un punto d’incontro con l’Inter, mentre l’ex Sassuolo vorrebbe giocare con continuità dopo i numerosi stop per infortunio accusati nelle ultime stagioni.