Calciomercato Fiorentina, Dodò possibile partente in vista del mercato di gennaio? La situazione non lascia alcun dubbio

Calciomercato Fiorentina: Dodò possibile uomo mercato, l’Inter osserva per la fascia destra

Il calciomercato Fiorentina potrebbe intrecciarsi in modo diretto con le strategie dell’Inter, alla ricerca di rinforzi sulla corsia destra. Per i nerazzurri, infatti, la priorità della sessione invernale è individuare un profilo affidabile che possa garantire copertura immediata sulla fascia, ruolo considerato scoperto nella rosa a disposizione di Cristian Chivu. La dirigenza interista, con Marotta e Ausilio in prima linea, sta valutando diversi nomi, ma uno dei più interessanti arriva proprio da Firenze.

Il primo obiettivo dell’Inter resta Marco Palestra, giovane talento di proprietà dell’Atalanta attualmente in prestito al Cagliari. Tuttavia, i costi elevati e la concorrenza rendono l’operazione complicata. In caso di fumata nera, le alternative diventano fondamentali e qui entra in gioco il calciomercato Fiorentina.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Dodò sarebbe considerato in uscita dal club viola. Il terzino brasiliano rappresenta un profilo esperto, già abituato ai ritmi della Serie A e pronto all’uso. Una sua eventuale cessione permetterebbe alla Fiorentina di riorganizzare la rosa e allo stesso tempo offrirebbe all’Inter una soluzione immediata per le proprie esigenze tattiche.

Le altre piste sul tavolo dell’Inter

Restano vive anche altre opzioni. Idrissa Touré, centrocampista del Pisa capace di adattarsi a tutta fascia, è un nome monitorato grazie agli ottimi rapporti tra i due club. Più complesse, invece, le trattative per Brooke Norton-Cuffy del Genoa, su cui pesa la forte concorrenza di Napoli e squadre di Premier League, e per Rafik Belghali dell’Hellas Verona, la cui partecipazione alla Coppa d’Africa ne limiterebbe la disponibilità.

Valincic, pista congelata

Infine, si raffredda momentaneamente la candidatura di Moris Valincic della Dinamo Zagabria. L’Inter stava valutando un’operazione in prospettiva estiva, ma un recente infortunio ha bloccato ogni discorso. L’agente del giocatore ha confermato che una frattura da stress ha rallentato l’interesse di diversi club italiani.

In questo scenario, il calciomercato Fiorentina resta da monitorare: il futuro di Dodò potrebbe diventare una delle chiavi più interessanti della sessione invernale.

