Calciomercato Fiorentina, chi sarà il vice-Dodo. Stefano Pioli ha in mente una grande idea - Calcio News 24

Calciomercato Fiorentina: nodo vice-Dodô, Fortini possibile soluzione interna

Il calciomercato Fiorentina è ancora in pieno movimento, soprattutto per quanto riguarda le operazioni in entrata. Nonostante i colpi già messi a segno, resta aperta una questione delicata per completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli: trovare un’alternativa credibile a Dodô sulla corsia destra.

Secondo quanto riportato da La Nazione, il tecnico viola sta prendendo seriamente in considerazione una soluzione interna, che permetterebbe di rafforzare la squadra senza ricorrere al mercato esterno. Il nome che ha catturato l’attenzione è quello di Fortini, giovane laterale destro cresciuto nel vivaio viola e reduce da un’ottima stagione in prestito alla Juve Stabia.

Fortini, classe 2003, ha dimostrato maturità e affidabilità in Serie C, guadagnandosi la fiducia degli osservatori e dello staff tecnico della Fiorentina. L’idea del club è quella di valorizzare il talento cresciuto in casa, evitando investimenti onerosi per un ruolo che, almeno sulla carta, prevede un titolare già definito.

Nel contesto del calciomercato Fiorentina, l’inserimento di Fortini in prima squadra rappresenterebbe una mossa strategica: da un lato si ridurrebbero i costi, dall’altro si darebbe un segnale importante in termini di progettualità e continuità con il lavoro del settore giovanile. Inoltre, in caso di necessità, il giovane terzino ha già dimostrato di poter reggere il confronto a livello professionistico.

Pioli vuole però valutare attentamente il ragazzo durante il ritiro estivo, osservandolo nel dettaglio sia in allenamento che nelle amichevoli pre-campionato. Soltanto dopo questa fase si deciderà se confermarlo in rosa come vice-Dodô o se mandarlo nuovamente in prestito, magari in Serie B, per accumulare ulteriore esperienza.

Il calciomercato Fiorentina, quindi, non guarda soltanto ai grandi nomi o agli affari internazionali, ma riserva attenzione anche alle scelte interne, valorizzando chi ha già indossato la maglia viola nelle giovanili. L’opzione Fortini si inserisce perfettamente in questa logica, che mira a costruire una rosa sostenibile e competitiva.

Nei prossimi giorni è attesa una decisione definitiva, ma se il giovane dovesse convincere Pioli, il calciomercato Fiorentina potrebbe trovare al proprio interno la risposta al problema del vice-Dodô.