Calciomercato Fiorentina: Gonçalo Guedes e Orsolini nel mirino di Pradè

Calciomercato Fiorentina: il ds Daniele Pradè è al lavoro per rinforzare le fasce viola e Gattuso avrebbe chiesto Guedes ed Orsolini

La nuova Fiorentina di Rino Gattuso è già al lavoro per soddisfare le richieste del tecnico sul mercato. Il tecnico calabrese ha chiesto dei rinforzi consistenti sulle fasce e il ds Pradè sta cercando di accontentarlo.

Difficile arrivare a Matteo Politano, incedibile per il Napoli. Mentre per Goncalo Guedes del Valencia i contatti vanno avanti, anche se il portoghese classe ’96 è pure nel mirino di Siviglia, Villarreal ed Everton. Negli ultimi giorni, scrive ‘Tuttosport’, pressing costante anche per Riccardo Orsolini, calciatore legato al Bologna da altri due anni di contratto.