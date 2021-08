Calciomercato Fiorentina, l’Inter tiene sempre d’occhio Vlahovic

Vlahovic Inter, i nerazzurri non abbandonano la pista che porta al serbo: il punto sul futuro dell’attaccante della Fiorentina

Dopo aver chiuso per l’arrivo di Edin Dzeko dalla Roma, l’Inter si è nuovamente rifiondata sul mercato in cerca di un altro attaccante da regalare a Simone Inzaghi. Un occhio è sempre rivolto anche in casa Fiorentina. alla situazione legata a Dusan Vlahovic.

La Fiorentina, consapevole della mini asta che si potrebbe creare con Tottenham e Arsenal, valuta il giocatore non meno di 70 milioni di euro. La cifra al momento sembra tagliare fuori l’Inter ma, se arrivassero i soldi da altre cessioni, Marotta potrebbe davvero sferrare il colpo. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.