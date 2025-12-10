Calciomercato Fiorentina, Vanoli prepara una rivoluzione: Goretti ha individuato i primi due acquisti per gennaio. Le possibili mosse del club Viola

Calciomercato Fiorentina, la dirigenza Viola si muove per rinforzare la rosa a disposizione di Vanoli e nel mirino sono finiti due giocatori. Le ultime

Con l’apertura imminente della finestra di gennaio, il calciomercato della Fiorentina entra nel vivo, concentrandosi in modo particolare sul rafforzamento del reparto di centrocampo. Per la società viola, la sessione invernale non è solo un’occasione per correggere il tiro, ma una vera e propria necessità strategica per affrontare la seconda metà della stagione con maggiore solidità e profondità.

La dirigenza della Fiorentina ha già le idee chiare sui profili da monitorare, privilegiando calciatori giovani, ma già di una certa esperienza, in linea con la filosofia del club.

Ritorno di fiamma: l’biettivo Tanner Tessmann

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, un nome che è tornato prepotentemente al centro dei pensieri del calciomercato della Fiorentina è quello del centrocampista statunitense Tanner Tessmann. Attualmente in forza al Lione, Tessmann è un giocatore che il club toscano aveva già trattato a lungo nell’estate del 2024.

Il profilo di Tessmann piace per la sua combinazione di doti fisiche e tecniche, qualità che lo rendono un centrocampista box-to-box moderno e versatile, ideale per le esigenze del tecnico viola. Il fatto che l’interesse sia stato riattivato suggerisce che i contatti con l’entourage del giocatore e con il Lione sono stati ripresi o che il club è pronto a rilanciare l’offerta per assicurarsi il talentuoso americano.

Eric Martel: l’occasione tedesca sotto la lente

Parallelamente all’interesse per Tessmann, il calciomercato della Fiorentina sta esplorando anche altre piste in Europa, focalizzandosi in particolare sulla Germania. È in corso un sondaggio sul centrocampista difensivo Eric Martel. Classe 2002, il tedesco è un elemento chiave del Colonia e la sua giovane età, unita a spiccate doti di interdizione, lo rende un prospetto di grande valore per il futuro.

L’aspetto finanziario rende Martel particolarmente interessante per la Fiorentina. Il suo contratto con il Colonia scade a giugno 2026. Questa situazione contrattuale implica che il club tedesco potrebbe essere disposto a cederlo già nella prossima sessione di mercato in cambio di un indennizzo contenuto, al fine di evitare di vederlo deprezzare ulteriormente o perderlo in futuro a cifre irrisorie.

La Fiorentina si muove quindi su un doppio binario: da un lato Tessmann, già conosciuto e apprezzato, dall’altro Martel, potenziale affare a condizioni vantaggiose. Gennaio sarà un mese cruciale per definire se uno di questi obiettivi, o entrambi, approderanno a Firenze per dare a Vincenzo Italiano le risorse necessarie per affrontare con successo la seconda parte della stagione.