Calciomercato Fiorentina, no a Sensi nell’affare Vlahovic

Calciomercato Fiorentina, secco no dei viola alla proposta dell’Inter per arrivare all’attaccante serbo: i dettagli

L’Inter ha individuato in Dusan Vlahovic uno dei possibili sostituti di Romelu Lukaku. Secondo la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri avrebbero provato ad inserire nell’affare per il serbo il cartellino di Stefano Sensi, ricevendo come risposta un secco no dalla Fiorentina.

Per il giovane bomber serviranno almeno una sessantina di milioni, cifra che al momento i nerazzurri non possono permettersi di spendere. Sulle tracce del ragazzo anche il Tottenham, nel caso in cui Harry Kane dovesse partire.