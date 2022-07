Calciomercato Fiorentina, obiettivo Lo Celso: il piano per arrivare all’argentino

Calciomercato Fiorentina: la dirigenza viola vuole regalare Lo Celso a Italiano e avrebbe un piano per arrivare all’argentino

La dirigenza della Fiorentina vuole regalare un altro super colpo all’allenatore Vincenzo Italiano in vista della prossima stagione. La ciliegina sulla torta di questa estate viola porta il nome di Giovani Lo Celso. L’argentino non è molto considerato da Conte al Tottenham e potrebbe così partire.

Gli Spurs chiedono circa 20 milioni, ovvero la stessa cifra che la Fiorentina chiede per Milenkovic. E così, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il piano dei viola potrebbe essere quello di cedere il serbo, magari all’Inter, per tentare così l’assalto decisivo a Lo Celso.