Fiorentina, Giuntoli sarà il prossimo direttore sportivo? Arriva subito la risposta per la squadra viola

Fiorentina, niente Giuntoli: l’esperto smentisce le voci sul dirigente ex Juve

Il nome di Cristiano Giuntoli continua a circolare con insistenza nei dibattiti di calciomercato, ma il suo approdo alla Fiorentina sembra allontanarsi. Dopo aver concluso l’esperienza alla Juventus, il dirigente ha attirato l’attenzione di numerosi club interessati a rafforzare la propria area tecnica con una figura di comprovato spessore e con esperienza internazionale. Tra le ipotesi più chiacchierate, quella di un trasferimento a Firenze aveva fatto sognare i tifosi viola, immaginando l’ex artefice del miracolo scudetto del Napoli alla guida della costruzione della squadra.

Nelle ultime settimane, i media avevano alimentato il tam-tam su un possibile accordo tra Giuntoli e la Fiorentina, ma a smontare le indiscrezioni ci ha pensato Alfredo Pedullà. Il noto esperto di mercato, sempre attento e affidabile nel monitorare le dinamiche dirigenziali, ha chiarito che al momento non esiste alcuna trattativa concreta tra le parti. Non ci sono telefonate esplorative né incontri in programma, e non risulta alcuna volontà reale di aprire un tavolo di discussione.

La Fiorentina, dunque, prosegue la propria attività con l’attuale organigramma dirigenziale, confermando fiducia a chi guida il progetto tecnico e strategico del club. Giuntoli, dal canto suo, rimane un “free agent” di lusso, pronto a valutare eventuali offerte che possano rappresentare una sfida interessante e coerente con le sue ambizioni professionali. Le voci circolate nelle ultime settimane, quindi, non trovano riscontro nei fatti e restano confinate a suggestioni mediatiche prive di fondamento.

In sintesi, la pista Giuntoli-Fiorentina, seppur accattivante, appare oggi destinata a restare un’ipotesi teorica. Il dirigente continuerà a valutare opportunità che gli consentano di operare in contesti di alto livello, mentre la società viola mantiene la propria rotta senza stravolgimenti, concentrata su progetti e investimenti già in atto.

Il futuro professionale di Giuntoli resta aperto e potenzialmente ricco di novità, ma per la Fiorentina la certezza è una sola: al momento, la scrivania del Viola Park non sarà quella del dirigente ex Napoli e Juventus. L’attesa continua, ma le basi per un accordo tra le parti non sono ancora state poste.

