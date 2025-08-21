Calciomercato Fiorentina: altri due colpi dopo Piccoli. Chi chiede Pioli per completare l’organico a propria disposizione

Il mercato della Fiorentina entra finalmente nel vivo, seguendo le precise direttive del tecnico Stefano Pioli, determinato a costruire una squadra competitiva su tutti i fronti. La prima, importante casella sta per essere riempita: l’attaccante tanto desiderato dall’allenatore è in dirittura d’arrivo e risponde al nome di Roberto Piccoli. Il suo ingaggio rappresenta il culmine di un corteggiamento mirato a fornire al reparto offensivo un punto di riferimento affidabile e funzionale al gioco viola.

Tuttavia, le ambizioni del club e del suo allenatore non si esauriscono con questo colpo. Le mosse di mercato della Fiorentina, infatti, sono tutt’altro che concluse. Pioli ha le idee chiare e avrebbe chiesto alla dirigenza uno sforzo ulteriore per completare la rosa con altri due innesti mirati, considerati fondamentali per alzare il livello qualitativo e la profondità della squadra.

Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, le richieste del tecnico sono molto specifiche. La prima necessità è quella di individuare un “vice Dodô”, un terzino destro in grado di dare il cambio al titolare brasiliano, garantendo spinta e affidabilità sulla corsia. La seconda, invece, riguarda l’innesto di un centrocampista con spiccate caratteristiche offensive, un giocatore di qualità capace di agire sulla trequarti per legare il gioco e fornire l’ultimo passaggio.

Per questo ruolo, il sogno nel cassetto sarebbe Pellegrini della Roma, un profilo che per visione di gioco e capacità tecniche è ritenuto ideale. La strada per arrivare al giocatore giallorosso, però, è al momento in salita: l’operazione è considerata fuori portata, probabilmente per i costi elevati. Questa difficoltà, tuttavia, non ferma la dirigenza viola, che consapevole degli ostacoli sta già esplorando piste alternative, volgendo il proprio sguardo con interesse anche verso i campionati esteri per trovare il profilo giusto da regalare a Pioli.