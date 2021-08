Calciomercato Fiorentina, la Premier nel futuro di Milenkovic

Calciomercato Fiorentina, il difensore serbo più vicino alla cessione. Nel suo futuro un trasferimento in Premier League

Nikola Milenkovic è destinato a lasciare la Fiorentina. Il difensore serbo, secondo quanto riportato da La Nazione, potrebbe scendere in campo per l’ultima volta con i viola nell’amichevole con l’Espanyol, prima di sancire il suo trasferimento in Premier League al West Ham.

Il club londinese è pronto a completare l’affare offrendo quindici milioni più bonus per il ragazzo. Beffata quindi la Juve, altra squadra interessata al 23enne, il cui inserimento nelle ultime ore appare vano.