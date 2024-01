Calciomercato Fiorentina, Belotti e Reyna per il quarto posto

Calciomercato Fiorentina, si lavora al doppio colpo Reyna e Belotti per puntare alla zona Champions League

La Fiorentina lavora al doppio colpo di calciomercato in attacco per rinforzare il reparto offensivo e trovare così la qualificazione alla prossima Champions League. I due nomi sono quelli di Andrea Belotti e Gio Reyna.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, per il Gallo si attende solo l’ufficialità: arriverà in prestito oneroso dalla Roma fino a giugno, con i discorsi sul riscatto rimandati a fine stagione. I viola pagheranno solo parte dello stipendio, poco più di un milione sui 2.5 che Belotti prende dalla Roma. Per quanto riguarda l’americano del Borussia Dortmund invece, nonostante alcuni problemi di natura sia fisica che caratteriale, ha le caratteristiche tecniche che si sposano bene con il gioco di Italiano. Sull’americano però ci sono vari club e la concorrenza che i viola dovrebbero superare è tanta.