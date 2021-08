Calciomercato Fiorentina, Rugani alternativa a Nastasic

Calciomercato Fiorentina, il difensore juventino è tra i nomi sulla lista di Pradè per rimpiazzare il partente Milenkovic

Calciomercato Fiorentina- La Juventus sta cercando di chiudere gli affari ancora in sospeso per il centrocampo: può essere una settimana decisiva per Manuel Locatelli e Miralem Pjanic in vista dell’esordio in campionato contro l’Udinese tra due settimane.

Il Corriere dello Sport analizza anche il mercato in uscita: Milenkovic sembra destinato al West Ham e la Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Rugani, considerato l’alternativa al ritorno dallo Schalke04 di Nastasic. Difficile che l’affare possa però concretizzarsi senza un sostituto per i bianconeri.