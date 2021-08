Calciomercato Fiorentina, Terzic verso Ascoli: trattativa in fase avanzata

Calciomercato Fiorentina, il terzino serbo pronto ad unirsi al club marchigiano che milita in Serie B: il punto sulla trattativa

In casa Fiorentina si sta lavorando molto sul fronte cessioni. Presto i viola potrebbero lasciar andare il giovane terzino Aleksa Terzic, rientrato dopo la stagione di prestito all’Empoli ma per il quale non ci sarebbe spazio in rosa. Per lui pronto un prestito all’Ascoli, club militante in serie cadetta.

Come riportato da Sky Sport, le trattative tra le due squadre procedono spedite e molto presto potrebbe arrivare la fumata bianca.