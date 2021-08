Calciomercato Genoa, attesa per domani la firma di Bentaleb

Calciomercato Genoa, il centrocampista domani dovrebbe firmare il contratto che lo legherà al club rossoblu: i dettagli

Nella giornata di ieri, il 26enne Nabil Bentaleb ha svolto le visite mediche di rito per il Genoa. Il 26enne centrocampista francoalgerino, da poco svincolatosi dallo Schalke04, è pronto quindi a sbarcare in Serie A a abreve per rinforzare la mediana rossoblu.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, gli ultimi dettagli del contratto verranno sistemati nella giornata di domani, quando potrebbe arrivare anche l’annuncio ufficiale.