 Calciomercato Genoa: scelto il nuovo portiere! Arriva Bento
Connect with us

Calciomercato

Calciomercato Genoa, niente Perin: scelto il nuovo portiere! Chi arriverà alla corte di De Rossi. Trattativa in fase avanzata

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

43 minuti ago

on

By

De Rossi Genoa Verona

Calciomercato Genoa, niente Perin: quale sarà il nuovo portiere del Grifone in questo gennaio. Svelati tutti i dettagli

Il calciomercato Genoa potrebbe regalare presto un colpo da novanta tra i pali. La dirigenza rossoblù ha individuato il rinforzo ideale in Bento, portiere della nazionale brasiliana attualmente in forza all’Al-Nassr. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la trattativa è entrata nella sua fase cruciale e il club ligure ha incassato un assist fondamentale proprio dalla volontà del giocatore, deciso a snobbare le ricche sirene della Premier League per approdare sotto la Lanterna.

Il duello con il West Ham: cifre e formula

La situazione contrattuale è chiara: sul tavolo del club saudita sono arrivate due offerte speculari. Da una parte c’è il Genoa, dall’altra il West Ham. Entrambe le società hanno proposto la stessa formula: prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Un’operazione low cost per il cartellino di un portiere di caratura internazionale, che rende la competizione ancora più accesa. A fare la differenza, in questo scenario di parità economica, è la preferenza del diretto interessato.

Bento sceglie l’Italia: obiettivo Mondiale 2026

Bento sta spingendo con forza per il trasferimento in Italia. Il motivo è strettamente legato alle sue ambizioni con la Seleção. Con i Mondiali 2026 ormai alle porte (si giocheranno tra pochi mesi in Nord America), l’estremo difensore ritiene la Serie A una vetrina tatticamente più probante e prestigiosa rispetto a un’avventura nel campionato inglese, dove rischierebbe magari un ambientamento più lungo o il ballottaggio. Il Genoa rappresenta per lui la piazza ideale per giocare con continuità, mettersi in mostra e convincere il CT del Brasile a convocarlo per la rassegna iridata.

Oggi il vertice della verità

La giornata odierna, martedì 6 gennaio, segna uno snodo decisivo. Bento ha in agenda un colloquio faccia a faccia con la dirigenza dell’Al-Nassr. In questo incontro, il portiere ribadirà la sua ferma volontà di lasciare l’Arabia Saudita per trasferirsi in Italia fino a giugno. Se il club di Cristiano Ronaldo darà il via libera al desiderio del suo numero uno, il Genoa potrà abbracciare il suo nuovo guardiano nelle prossime ore.

Related Topics: