Calciomercato Genoa, niente Perin: scelto il nuovo portiere! Chi arriverà alla corte di De Rossi. Trattativa in fase avanzata

Calciomercato Genoa, niente Perin: quale sarà il nuovo portiere del Grifone in questo gennaio. Svelati tutti i dettagli

Il calciomercato Genoa potrebbe regalare presto un colpo da novanta tra i pali. La dirigenza rossoblù ha individuato il rinforzo ideale in Bento, portiere della nazionale brasiliana attualmente in forza all’Al-Nassr. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la trattativa è entrata nella sua fase cruciale e il club ligure ha incassato un assist fondamentale proprio dalla volontà del giocatore, deciso a snobbare le ricche sirene della Premier League per approdare sotto la Lanterna.

Il duello con il West Ham: cifre e formula

La situazione contrattuale è chiara: sul tavolo del club saudita sono arrivate due offerte speculari. Da una parte c’è il Genoa, dall’altra il West Ham. Entrambe le società hanno proposto la stessa formula: prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Un’operazione low cost per il cartellino di un portiere di caratura internazionale, che rende la competizione ancora più accesa. A fare la differenza, in questo scenario di parità economica, è la preferenza del diretto interessato.

Bento sceglie l’Italia: obiettivo Mondiale 2026

Bento sta spingendo con forza per il trasferimento in Italia. Il motivo è strettamente legato alle sue ambizioni con la Seleção. Con i Mondiali 2026 ormai alle porte (si giocheranno tra pochi mesi in Nord America), l’estremo difensore ritiene la Serie A una vetrina tatticamente più probante e prestigiosa rispetto a un’avventura nel campionato inglese, dove rischierebbe magari un ambientamento più lungo o il ballottaggio. Il Genoa rappresenta per lui la piazza ideale per giocare con continuità, mettersi in mostra e convincere il CT del Brasile a convocarlo per la rassegna iridata.

Oggi il vertice della verità

La giornata odierna, martedì 6 gennaio, segna uno snodo decisivo. Bento ha in agenda un colloquio faccia a faccia con la dirigenza dell’Al-Nassr. In questo incontro, il portiere ribadirà la sua ferma volontà di lasciare l’Arabia Saudita per trasferirsi in Italia fino a giugno. Se il club di Cristiano Ronaldo darà il via libera al desiderio del suo numero uno, il Genoa potrà abbracciare il suo nuovo guardiano nelle prossime ore.