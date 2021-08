Calciomercato Genoa: trattativa in fase avanzata per l’ex Samp Mustafi

Il Genoa prosegue nel suo calciomercato e vuole riportare in Italia Shkodran Mustafi: il difensore tedesco è svincolato e vanta un trascorso alla Sampdoria

Shkodran Mustafi è sempre più vicino al ritorno in Italia in questa sessione di calciomercato: non vestirà la maglia della Fiorentina come paventato nelle ultime settimane, ma quella del Genoa.

Stando all’indiscrezione lanciata da Sky Sport, la trattativa tra le parti è in fase avanzata e mancherebbero soltanto alcuni dettagli. Il tedesco classe ’92, svincolato dopo l’esperienza allo Schalke 04, vanta un trascorso importante alla Sampdoria.

