Calciomercato Genoa: si stringe per Juan Jesus e Karsdorp

Calciomercato Genoa: dopo gli arrivi di Zajc, Badelj e Melegoni il club ligure è pronto a chiudere per Juan Jesus e Karsdorp

Il Genoa è letteralmente scatenato sul mercato. Dopo l’ufficialità di Zajc e gli arrivi di Badelj e Melegoni, il Grifone è pronto a chiudere per altri due colpi.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, dopo Goldaniga si pianifica un nuovo colpo in difesa ed è quello di Juan Jesus. Con il difensore brasiliano c’è un principio di accordo, ma deve ancora arrivare il via libera della Roma. Così sono state aperte altre piste. Quasi accantonata quella che porta all’interista Ranocchia, il d.s. Faggiano ha mosso i primi passi col Napoli per Luperto (nel mirino anche del Crotone).

I discorsi con la Roma non si fermano a Juan Jesus. E’ vicinissimo anche l’olandese Karsdorp, dopo che i giallorossi hanno visto naufragare la trattativa tra il laterale e l’Atalanta quando mancava solo la firma (per il mancato accordo con il suo agente sulle commissioni). Il Genoa ha colto l’attimo e ha convinto il giocatore, che presto sarà rossoblù dopo il via libera da Roma