Calciomercato Genoa, aria di addio? C’è chiarimento su Frendrup e quell’altro giocatore rossoblu

Calciomercato Genoa, Diego Lopez chiarisce su Frendrup e Norton-Cuffy. La situazione attuale

In vista della sfida tra Genoa e Inter, il direttore sportivo del Grifone, Diego Lopez, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita per fare il punto sulla squadra e sulle prospettive di mercato. Tra i temi principali, non sono mancati riferimenti al Calciomercato Genoa, con particolare attenzione ai nomi di Frendrup e Norton-Cuffy, spesso accostati ai club di Serie A nelle ultime settimane.

Parlando della squadra, Lopez ha sottolineato l’impatto di Daniele De Rossi: «Per giocare a calcio bisogna essere in fiducia e De Rossi è partito dal facile. La squadra ha capito subito le sue idee e c’era bisogno di un carattere come quello di Daniele, che spinge insieme alla squadra per i nostri obiettivi». Il dirigente ha voluto evidenziare come l’arrivo di figure carismatiche e di esperienza possa dare slancio a un gruppo giovane e ambizioso, pronto a lottare su più fronti.

Sul fronte Calciomercato Genoa, Lopez ha precisato la posizione del club sulle voci che riguardano possibili partenze e innesti: «Il mercato di gennaio è fatto di opportunità e noi siamo molto attenti. Cerchiamo di spingere i limiti dei nostri giocatori, abbiamo tanti margini di miglioramento. Norton-Cuffy è un giocatore inglese con grandi potenzialità, ma deve ancora fare tanto a Genova. Frendrup? Abbiamo già giocatori forti e servono tutti per raggiungere gli obiettivi stagionali».

Le parole del ds evidenziano come il Genoa voglia mantenere equilibrio tra valorizzazione dei giovani e strategie di rafforzamento della rosa. La società non esclude possibili operazioni nel mercato invernale, ma sempre nell’ottica di opportunità e sostenibilità economica.

In sintesi, il Calciomercato Genoa per gennaio sarà guidato dalla necessità di migliorare la squadra senza snaturarne l’identità, valorizzando i talenti già presenti e valutando con attenzione eventuali rinforzi. Frendrup e Norton-Cuffy restano elementi centrali per la programmazione futura, ma Lopez chiarisce che ogni decisione sarà presa considerando prima di tutto gli obiettivi sportivi del Grifone. Il mercato, quindi, sarà uno strumento per crescere, consolidare e preparare la squadra alle sfide della seconda parte di stagione.

