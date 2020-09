Calciomercato Genoa, vicino l’acquisto di Czyborra

Blitz nella notta del Genoa per acquista Czyborra dall’Atalanta

Lennart Czyborra sembrava a un passo dal vestire la maglia del Cagliari, ma nella notte tutto è cambiato. Come riporta Gianluca Di Marzio, infatti, ora il futuro del tedesco sembra essere al Genoa.

Nella notte c’è stato un blitz dei rossoblù comandato dal direttore sportivo Faggiano che ha incontrato Giovanni Sartori, responsabile dell’area tecnica dell’Atalanta, e l’agente del calciatore Silvio Pagliari per provare a definire l’operazione. Il Cagliari non ha affondato il colpo ed è stato così sorpassato dal Genoa per Czyborra.