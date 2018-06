Corsie bloccate: Genoa, tutti i retroscena. In arrivo un ex sampdoriano

Genoa a caccia di esterni: Radonjic e Younes i maggiori indiziati, ma per il momento tutto tace… Possibile la partenza di un nuovo acquisto (Romero?), in arrivo l’ex Sampdoria Zampano

Era il 17 maggio scorso quando Enrico Preziosi, al termine di una lunga discussione con la stampa, annunciava l’arrivo – tra le altre cose – di un paio di esterni di livello eccelso (leggi anche: CALCIOMERCATO GENOA: COSA HA DETTO PREZIOSI) paragonabili addirittura a quelli del recentissimo passato Iago Falque e Diego Perotti. Da allora non si è mossa una foglia e a questo punto – legittimamente – i tifosi rossoblu prendono a chiedersi che fine abbiano fatto gli acquisti annunciati dal presidente. Sì, perché Preziosi aveva parlato di un giocatore già in pratica messo sotto contratto e di un altro pronto a fare le visite mediche la settimana successiva… e ne sono passate due. Fermo restando la scontata partenza a questo punto di Diego Laxalt a destra (da mesi si parla di Roma e l’affare – a quanto sembra – si farà), mancano più di tutto ancora i nomi. Occorre dunque fare chiarezza.

Sull’esterno sinistro, dopo i dubbi iniziali, l’intrigo dovrebbe essere risolto: si tratterebbe di Nemanja Radonjic, 22enne serbo in forza alla Stella Rossa di Belgrado. A lui probabilmente Preziosi si riferiva quando parlava di acquisto già concluso. Con le dovute cautele, certo, considerato che per il momento l’affare non può ancora dirsi ufficiale: nelle ultime ore il Genoa ha provato l’accelerata finale, mettendo sul piatto l’offerta finale (mistero sulla cifra) che dovrebbe portare il giocatore – in scadenza di contratto al termine della prossima stagione, va ricordato – in Liguria.

Sull’esterno destro, piuttosto invece, ci sarebbe ancora tanto da dire… Se inizialmente si parlava infatti dell’arrivo ormai imminente di Lucas Perez dall’Arsenal (ultima stagione in prestito al Deportivo La Coruna), le ultime indicazioni porterebbero con insistenza al nome di Amin Younes, giocatore libanese di passaporto tedesco dell’Ajax al centro ormai da tempo di una vera e propria querelle che ha per protagonista (involontario) anche il Napoli. I fatti, almeno qui, sono chiari abbastanza: Younes – in scadenza tra qualche settimana – aveva firmato già a gennaio un contratto con i partenopei (era in dirittura d’arrivo proprio in quel mese, ricorderete), salvo poi pentirsene e fare marcia indietro. Dietro al repentino cambio di idea dell’esterno ci sarebbe stata – pare – un’offerta del Wolfsburg (leggi anche: CALCIOMERCATO NAPOLI: MISTERO YOUNES COL WOLFSBURG), per cui il Napoli però ha già minacciato di adire a vie legali. Il contratto di Younes con gli azzurri infatti è regolarmente depositato ed il primo luglio il giocatore dovrà presentarsi in ritiro col Napoli. A meno che… A meno, che appunto, con un’abile azione diplomatica il Genoa non convinca i partenopei a concedergli in prestito il tedesco (che di andare a Napoli, a quanto pare, non sembra proprio volerne sapere) salvando capra e cavoli. Fermo restando che Younes ovviamente dica di sì (e visto il carattere, non c’è molto da scommettere) e che il Wolfsburg, intimorito da eventuali ricorsi alla FIFA del Napoli, si tiri definitivamente indietro lasciando il giocatore senza via di scampo.

Calciomercato Genoa: un nuovo acquisto già parte? Ecco Zampano

La situazione del Grifone insomma resta bloccatissima sul fronte esterni e sicuramente molto più complessa rispetto a quella che Preziosi aveva dipinto un paio di settimane fa. Anche perché ci sarebbe da fare un’altra considerazione importante: con l’arrivo di Radonjic sarebbe occupata un’altra casella da extra-comunitario per la prossima stagione, non avendone però più a disposizione. Il Genoa ha infatti già preso l’argentino Cristian Romero dal Belgrano ed il serbo Ivan Lakicevic dal Vojvodina (leggi anche: CALCIOMERCATO GENOA: CHI È LAKICEVIC), due esterni bassi destri. Uno dei due di conseguenza per fare posto a Radonjic dovrà partire per forza, anche solo in prestito, lasciando libero uno slot da extra-comunitario dei due presenti in rosa. Al momento probabilmente Romero sarebbe per ragioni anagrafiche (è il più giovane e il più inesperto) il maggiore indiziato a fare subito le valigie.

Con la subitanea partenza di Romero e l’addio ormai scontato di Aleandro Rosi, in scadenza di contratto, a destra però ci sarebbe comunque un vuoto difficilmente colmabile dai soli Lakicevic e Pedro Pereira. E qui viene il bello. Sì, perché i rossoblu avrebbero messo appunto proprio nelle ultimissime ore uno scambio con l’Udinese: via l’attaccante Riccardo Improta (di ritorno dal prestito al Bari a fine mese) e l’esterno destro Riccardo Fiamozzi (di ritorno dal prestito al Pescara) per Francesco Zampano, terzino genovese da gennaio in prestito proprio ai friulani (lo aveva voluto l’ex tecnico Massimo Oddo) dal Pescara. Zampano, giocatore di scuola – e pure di fede – sampdoriana dovrebbe essere prima riscattato dall’Udinese, per poi essere girato al Genoa in cambio delle due contropartite. Sia Fiamozzi che Improta che Zampano hanno lo stesso procuratore: il napoletano Mario Giuffredi. Anche questo è un elemento decisamente molto importante…

