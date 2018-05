Via Galabinov e Rossi? Chi arriva: i nomi di cui non ha parlato Preziosi

Il Genoa cambia ancora pelle: Preziosi annuncia succose novità e lancia indizi per la porta e, soprattutto, per l’attacco. Via Galabinov, forse pure Rossi, c’è il nome dell’esterno: Perez

Enrico Preziosi è un fiume in piena e – come facilmente deducibile già da un po’ – si appresta ad una nuova semi-rivoluzione sul mercato del suo Genoa. Intervenuto ieri nel corso dell’inaugurazione di un locale a Genova, il numero uno rossoblu ha parlato di quasi tutto, soffermandosi in particolar modo sulla situazione relativa a Mattia Perin, portiere e capitano del Grifone ormai ufficialmente partente con presumibile destinazione Juventus (leggi anche: CALCIOMERCATO GENOA: LE PAROLE DI PREZIOSI). Come nella miglior tradizione “preziosana” nessun nome e nessun riferimento esplicito a ciò che potrebbe succedere, ma qualche indizio lanciato qua e là che potrebbe portare i tifosi a comprendere meglio qual è la direzione intrapresa dal Genoa in vista dell’inizio della prossima sessione di calciomercato ormai quasi imminente: proviamo a fare luce punto dopo punto…

PORTIERI – Via Perin – scontato – arriverà un altro estremo difensore di livello. Preziosi non ha voluto parlare esplicitamente di Lukasz Skorupski dalla Roma , ma è chiaramente lui l’obiettivo numero uno del Grifone – seppure non il solo – e vi abbiamo anche spiegato meglio la sua situazione attuale (leggi anche: CALCIOMERCATO GENOA: SKORUPSKI E GLI ALTRI, LA SITUAZIONE ). Insieme a Skorupski però potrebbe essere lanciato almeno un altro portiere: un giovane di livello. Preziosi ha parlato nello specifico di Alessandro Russo , portierino 17enne rossoblu che sta ben figurando con l’ Italia Under 17 agli Europei (domenica la finale) e poi di Rok Vodisek , portiere sloveno di 19 anni già praticamente acquistato dall’ Olimpia Lubiana , anche se il numero uno del Genoa in merito non ha voluto commentare ulteriormente. Facile dedurre dunque la line-up di portieri della prossima stagione con l’arrivo di Skorupski.



