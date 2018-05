Genoa, fai la tua scelta: in tre per un posto, il dopo-Perin è iniziato

Il Genoa già al lavoro per il dopo-Perin: Skorupski resta il nome prioritario per la porta, ma si fanno strada le ipotesi Mirante (Bologna) e Marchetti (quasi svincolato dalla Lazio)…

Poco conta la destinazione (Roma, Napoli o molto più probabilmente Juventus. Leggi anche: CALCIOMERCATO JUVENTUS: ARRIVA IL VIA LIBERA PER PERIN), perché il Genoa ormai già guarda altrove, al suo prossimo portiere, dopo l’addio di calciomercato che pare quasi scontato a Mattia Perin. Da settimane ormai si è iniziato a lavorare per il futuro ravvicinato, con l’obiettivo di arrivare a qualcosa di concreto entro l’inizio del prossimo ritiro. Sulla scrivania del direttore sportivo rossoblu Giorgio Perinetti almeno tre alternative più o meno intriganti, in ordine di interesse, in vista della stagione 2018/2019. Eccole elencate tutte qui di seguito:

LUKASZ SKORUPSKI – Appena ieri il secondo portiere giallorosso è uscito allo scoperto affermando ciò che già era palese: vuole andare via dalla Roma per avere l’opportunità di poter giocare (leggi anche: CALCIOMERCATO ROMA: SKORUPSKI ANNUNCIA L’ADDIO ). L’ex Empoli, irrimediabilmente chiuso da Alisson , dovrebbe partire a breve per la spedizione Mondiale con la sua Polonia (a meno di sorprese, dovrebbe essere il terzo di Woyciech Szczesny e Lukasz Fabianski), poco dopo la nascita del suo primogenito. Il Genoa cercherà in questo frangente di chiudere per lui: Skorupski è la prima scelta rossoblu, ormai è chiaro da un po’ di tempo. La Roma valuta il polacco circa 5 milioni di euro , ma è possibile che il suo cartellino rientri nell’affare che dovrebbe portare Diego Laxalt in giallorosso (valutato 15 milioni di euro ): l’estremo difensore può essere una parziale contropartita e l’operazione può mettere d’accordo tutti…

FEDERICO MARCHETTI – Il portiere della Lazio sarà svincolato tra qualche settimana: non è una scelta che entusiasma l'ambiente genoano, sia chiaro, ma potrebbe risultare particolarmente interessante sotto il profilo economico. Marchetti costerebbe soltanto il suo ingaggio, niente in più, ed andrebbe comunque a colmare il vuoto di esperienza lasciato da Perin senza andare a pesare quasi per nulla sulle casse rossoblu, ipotesi gradita ad Enrico Preziosi.

