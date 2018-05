Lukasz Skorupski è impaziente e vuole giocare: il portiere della Roma, gregario di Alisson nella stagione in corso, potrebbe così essere ceduto a fine stagione

Una tremenda voglia di giocare. Lukasz Skorupski non si nasconde e dichiara di non essere disposto a vivere un’altra stagione come gregario. Dopo le due stagioni in prestito all’Empoli, il portiere della Roma, nell’annata che sta volgendo al termine, ha collezionato una sola presenza in Coppa Italia. Seconda scelta rispetto ad Alisson, il polacco conferma di esser pronto a lasciare il club giallorosso: «Non posso negarlo, voglio giocare. Sono impaziente. Fortunatamente mia moglie Matilde mi sta aiutando a mantenere la calma, presto diventeremo genitori. Sono ambizioso e nei prossimi mesi qualcosa dovrà cambiare. Non credo però che l’anno passato sia stato una perdita di tempo, anche perchè l’allentore dei portieri della Roma, Marco Savorani, è molto bravo» le parole rilasciate al sito polacco Sportwefakty.

Skorupski ha po proseguito: «Nonostante non abbia giocato negli ultimi 12 mesi, sono certo di essere migliorato. So di essere la seconda scelta a Roma rispetto ad Alisson, che è uno dei migliori portieri al mondo. Però io devo giocare indipendentemente da dove mi trovo, a fine stagione parlerò coi dirigenti e il mio agente per questo. Anche Monchi mi dice che Alisson è troppo forte per essere lasciato fuori; lo capisco, ma io non posso continuare a vivere questa situazione». Infine, sulla gara contro il Barcellona e su Totti: «Col Barça è stato pazzesco, ricorderò sempre il discorso di De Rossi negli spogliatoi. Totti? Sembrava ancora uno dei nostri compagni alla fine della partita, lui a Roma è più importante del Papa».