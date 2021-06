Griezmann ha deciso: «Ecco dove giocherò dopo il Barcellona»

Antoine Griezmann ha rivelato dove giocherà in futuro dopo il Barcellona: Le petit diable ha reso noto dove proseguirà la carriera

Antoine Griezmann fa parlare non solo per la rete messa a segno nella giornata di ieri ma soprattutto per alcune dichiarazioni lasciate in precedenza a Le Figaro. Ecco le parole sul suo futuro.

«Ho ancora tre anni da fare al Barcellona. Devo prestare attenzione al mio corpo, perché in ogni momento può cambiare. Il mio contratto con il Barcellona dura fino a giugno 2024 e dopo penso che sarà il momento giusto per andare negli Stati Uniti»