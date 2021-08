Calciomercato Hellas Verona, Di Carmine conteso in Serie B

Calciomercato Hellas Verona, Samuel Di Carmine può partire a titolo definitivo: due club di Serie B sulle tracce dell’attaccante

Come riferito da Sky Sport, l’Hellas Verona è orientato a cedere Samuel Di Carmine. L’attaccante, di rientro dopo i deludenti sei mesi di prestito al Crotone, non è nei piani del tecnico Di Francesco e per lui si potrebbero aprire le porte della Serie B.

Sulle sue tracce c’è la Reggina, al momento favorita per il suo acquisto, ma anche il Perugia, che prova a mettere a segno il colpo del grande ritorno.