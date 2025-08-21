Calciomercato Inter: tesoro da 80 milioni per due colpi. Dopo lo stop ecco le priorità

Calciomercato Inter: tesoro da 80 milioni per due colpi. Dopo lo stop ecco gli obiettivi primari del club nerazzurro che è fermo a Bonny

Un avvio di mercato scoppiettante, poi un’inspiegabile fase di stallo che ha sorpreso e preoccupato i tifosi. La campagna acquisti dell’Inter, partita a inizio luglio con l’oneroso colpo da 23 milioni di euro per Ange-Yoan Bonny dal Parma, sembrava preannunciare un’estate di grandi investimenti, in netta discontinuità con il passato. Gli arrivi dell’attaccante francese, del centrocampista Petar Sucic e dell’esterno Luis Henrique avevano rapidamente assorbito circa 60 dei 100 milioni di budget messi a disposizione dalla proprietà Oaktree, lasciando presagire un assalto finale per un top player.

Tuttavia, da quel momento, il mercato nerazzurro si è bloccato. Il grande sogno, Ademola Lookman, è sfumato di fronte al muro eretto dall’Atalanta, che ha rifiutato l’importante offerta da 45 milioni presentata dall’Inter. Questo dietrofront, unito a nuove esigenze tecniche emerse nel corso del ritiro, ha costretto la dirigenza a una brusca sterzata “filosofica”, spostando le priorità dall’attacco ad altri reparti.

Ora, con un tesoretto residuo di circa 80 milioni di euro, frutto dei 40 milioni non ancora spesi e dei circa 40 incassati dalle cessioni (tra cui spiccano i 17 milioni per Zalewski, i 10 per Stankovic, i 6.5 per Buchanan e i 4 per Esposito), l’Inter ha due obiettivi chiari: un difensore centrale e un centrocampista di qualità per completare la rosa a disposizione del nuovo tecnico Cristian Chivu.

In difesa, la missione è quella di ringiovanire un reparto che si affida ancora all’esperienza degli ultratrentenni Acerbi e De Vrij. Sul taccuino erano finiti diversi profili, poi persi per strada: Giovanni Leoni ha scelto il prestigio del Liverpool, mentre Koni De Winter si è accasato al Milan, complice la mancata cessione di un difensore nerazzurro che avrebbe dovuto liberargli il posto.

A centrocampo, invece, si è assistito a un vero e proprio giallo di mercato. La trattativa per Emmanuel Koné della Roma sembrava ben avviata, ma si è arenata bruscamente a causa dei tentennamenti del club giallorosso, lasciando la dirigenza di Oaktree spiazzata. L’ultima idea porta in Francia, al 21enne Djaoui Cissé del Rennes, giocatore con caratteristiche simili a Koné. Tuttavia, i primi contatti non sono stati incoraggianti: il club francese non sembra intenzionato a cederlo, se non a “prezzi da mal di testa”. Con un budget così importante ancora a disposizione, i tifosi si aspettano che la società sferri l’assalto finale per consegnare a Chivu i rinforzi necessari per competere ai massimi livelli, trasformando l’attuale impasse in un finale di mercato da protagonisti.