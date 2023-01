Calciomercato Inter: abbassata la richiesta per Dumfries

Calciomercato Inter, i nerazzurri abbassano la richiesta per Denzel Dumfries: si passa da sessanta a quaranta milioni

L’Inter si è forse resa conto che la cifra di 60 milioni per Denzel Dumfries era proibitiva per chiunque, e come rende noto TMW ha abbassato il costo del cartellino dell’olandese a 40 milioni.

Echi d’interesse sopraggiungono dalla Premier League, col Chelsea che ha chiesto informazioni senza però presentare un’offerta concreta (e con l’acquisto di Mudryk e i 100 milioni spesi è plausibile pensare che non lo faccia), mentre il Manchester United viaggia su tutt’altra linea e potrebbe affondare nei prossimi giorni.

