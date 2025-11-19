 Calciomercato Inter, arrivano conferme sull'obiettivo dei nerazzurri! I tifosi adesso sognano! Le ultimissime notizie
Calciomercato

Calciomercato Inter, arrivano conferme sull’obiettivo dei nerazzurri! I tifosi adesso sognano! Le ultimissime notizie

1 minuto ago

Adeyemi

Calciomercato Inter, Adeyemi nel mirino dei nerazzurri: dalla Germania rimbalza l’ultima indiscrezione che fa sognare i tifosi

Le voci di mercato attorno a Karim Adeyemi continuano a crescere e dalla Germania arrivano conferme sempre più autorevoli. Dopo le prime indiscrezioni della Bild, anche Sky Sports Deutschland rilancia l’interesse concreto dell’Inter per l’esterno offensivo classe 2002. I nerazzurri avrebbero già avviato un sondaggio esplorativo, fiutando l’opportunità offerta da una situazione contrattuale sempre più delicata tra il talento della Nazionale tedesca e il Borussia Dortmund.

Ingaggio, Mendes non ci sta

Il nodo principale riguarda l’aspetto economico. Il club della Vestfalia vuole blindare Adeyemi con un rinnovo, ma la distanza tra le parti resta ampia. L’offerta del Dortmund prevede un aumento dell’attuale stipendio da 5,7 a circa 7,2 milioni di euro annui (600.000 al mese). Una cifra che però non soddisfa l’agente Jorge Mendes, intenzionato a strappare condizioni nettamente più vantaggiose per il suo assistito.

La clausola da 80 milioni

Oltre alla questione salariale, c’è un altro ostacolo: Mendes pretende l’inserimento di una clausola rescissoria nel nuovo contratto, così da garantire al giocatore una futura via d’uscita verso un top club europeo. Il Dortmund, pur restio, sarebbe disposto a discuterne solo a fronte di una valutazione monstre: tra i 75 e gli 80 milioni di euro. Una cifra che avverte le pretendenti sulle difficoltà economiche dell’operazione, ma che al tempo stesso certifica il valore di un talento cristallino.

