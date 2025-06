Calciomercato Inter, aumenta le richieste per Aleksandar Stankovic: la situazione

Le ultime sulle mosse di calciomercato dell’Inter, con la possibile cessione di Aleksandar Stankovic. Tutti i dettagli in merito

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, cresce l’interesse dall’estero per Aleksandar Stankovic, centrocampista classe 2005 dell’Inter rientrato dal prestito al Lucerna, in Svizzera. Dopo una stagione positiva in Super League, il figlio di Dejan Stankovic ha attirato l’attenzione di diversi club europei, pronti a investire su di lui per il futuro.

In particolare, Stoccarda e Wolfsburg dalla Bundesliga hanno manifestato il loro interesse concreto, così come il Club Brugge, protagonista nella Jupiler Pro League belga. L’Inter valuta con attenzione tutte le opzioni, consapevole del valore del giocatore e della necessità di garantirgli continuità e minuti in un contesto competitivo. Una nuova cessione in prestito all’estero, dunque, è più che possibile, con i nerazzurri intenzionati a mantenere il controllo sul cartellino del giovane centrocampista per seguirne da vicino la crescita e valutarne un eventuale reintegro in prima squadra in futuro.