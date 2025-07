Calciomercato Inter, delusione Asensio: dove andrà a giocare

Calciomercato Inter, delusione Asensio: ecco dove andrà a giocare. Niente da fare per il trequartista spagnolo assistito da Mendes

Il calciomercato dell’Inter, dopo i colpi già assestati di Sucic, Luis Henrique e Bonny, entra nella fase delicata della ricerca della pedina offensiva di qualità. Mentre la pista che porta all’erede di Calhanoglu (con Ederson in pole) sembra essersi raffreddata con la permanenza del turco, la dirigenza nerazzurra, guidata da Marotta, Ausilio e Baccin, aveva individuato in Marco Asensio il profilo ideale: una seconda punta tecnica, capace di agire anche da trequartista. Un obiettivo concreto, su cui però si è abbattuto l’inserimento prepotente del Fenerbahce.

L’Asse Mourinho-Mendes spinge Asensio in Turchia

Nelle ultime ore, il club turco ha effettuato un sorpasso che rischia di essere decisivo. Rimasto orfano di Edin Dzeko, ufficializzato oggi dalla Fiorentina, e desideroso di rispondere ai colpi dei rivali del Galatasaray, il Fenerbahce ha attivato i suoi canali più influenti. La chiave dell’operazione è l’asse portoghese composto dall’allenatore José Mourinho e dal super agente Jorge Mendes. Mendes, infatti, non è solo il procuratore di Asensio, ma anche quello dello Special One, un legame che ha accelerato la trattativa in maniera esponenziale.

Accordo raggiunto con il PSG: Inter gelata

A confermare l’avanzamento dell’operazione è il giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu di Sports Digitale. Secondo le sue informazioni, nella giornata di oggi il Fenerbahce ha avuto un contatto diretto con il Paris Saint Germain, raggiungendo un accordo di massima per il trasferimento dell’attaccante spagnolo. Con un contratto in scadenza il 30 giugno 2026, il PSG vede di buon occhio la cessione per monetizzare il cartellino del classe 1996. Per l’Inter si profila una vera e propria beffa di mercato: l’obiettivo numero uno per l’attacco, seguito e studiato da settimane, sembra ora destinato a prendere la via di Istanbul, costringendo la dirigenza nerazzurra a virare con urgenza su nuove alternative.