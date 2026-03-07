Calciomercato
Calciomercato Inter, il Barcellona insiste per Bastoni: la cessione può finanziare l’estate nerazzurra. Gli scenari
Calciomercato Inter, Bastoni nel mirino del Barcellona: i nerazzurri valutano una cessione pesante per costruire la squadra del futuro
Il futuro di Alessandro Bastoni torna a diventare un tema caldo di mercato dopo le tensioni del derby d’Italia. Se fino a oggi l’Inter di Cristian Chivu lo aveva considerato un pilastro intoccabile, le indiscrezioni provenienti dalla Spagna — dal quotidiano Sport — parlano di un Barcellona pronto a tentare l’assalto. La prossima estate potrebbe quindi trasformarsi in un crocevia delicato per i nerazzurri, già attesi da una serie di cambiamenti profondi nella rosa.
Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno
Le voci raccontano di una possibile offerta da 80 milioni di euro, cifra che potrebbe incrinare il muro eretto dall’Inter attorno al suo difensore negli ultimi anni. Fino a poco tempo fa l’indiziato principale per una cessione eccellente sembrava essere Marcus Thuram, ma l’irruzione del Barça su Bastoni rischia di cambiare radicalmente gli scenari. La società nerazzurra si troverebbe così davanti a un dilemma: resistere o accettare un sacrificio doloroso ma economicamente rilevante.
A complicare il quadro c’è il nodo legato alla reale disponibilità economica del Barcellona, come sottolineato da Fabrizio Romano. Il club catalano, infatti, è impegnato anche nella ricerca di un nuovo centravanti e dovrà valutare con attenzione le proprie priorità di mercato. Solo allora sarà chiaro se l’assalto a Bastoni potrà trasformarsi in una trattativa concreta o resterà un’ipotesi destinata a spegnersi.
Ultimissime
video
Juventus, Spalletti alla vigilia del match col Pisa: «Abbiamo fatto vedere cose da squadra vera. Vlahovic domani non ci sarà, punta ad esserci per quella data. Parlerò con la società» – VIDEO
L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha voluto dire la sua in conferenza stampa alla vigilia del match in campionato contro...