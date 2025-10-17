Calciomercato Inter, la rivelazione su Bisseck: «Accetterebbe solo club come Real o Barcellona». Il centrale nerazzurro ha pretese alte

Il futuro di Yann Bisseck è diventato uno dei temi caldi del mercato in casa Inter. Il difensore tedesco, in cerca di maggiore continuità e spazio in vista del Mondiale, ha attirato l’attenzione di diversi club. Dopo l’interesse manifestato dal Crystal Palace, anche l’Eintracht Frankfurt si è aggiunto alla lista delle pretendenti, monitorando con attenzione la situazione del giocatore.

A fare il punto sul futuro del centrale nerazzurro è stato l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, che, intervistato dal portale Wettfreunde, ha analizzato i possibili scenari, raffreddando però l’ipotesi di un addio a breve termine. Secondo Di Marzio, la posizione dell’Inter è molto chiara e le ambizioni del giocatore sono elevate.

«Non riesco a immaginare Bisseck che va via a gennaio. L’Inter lo valuta molto. La cifra richiesta per il trasferimento sarebbe di almeno 35-40 milioni di euro, cifra che l’Eintracht non spenderà a gennaio. Il Crystal Palace potrebbe potenzialmente fare una mossa a gennaio per sostituire Marc Guehi se dovesse lasciare il club»”.

Di Marzio ha poi sottolineato come il percorso di crescita e i successi ottenuti con la maglia dell’Inter abbiano alzato l’asticella delle aspettative dello stesso Bisseck, rendendo difficile un suo approdo in club che non siano di primissimo livello europeo.

«Dopo la sua esperienza all’Inter e i titoli vinti, Bisseck non accetterà club di quel livello, con tutto il rispetto per quei club. Vuole giocare per club al livello del Real Madrid, del Barcellona o del Bayern Monaco. Quando hai vinto titoli con l’Inter e hai raggiunto la finale di Champions League con loro, è più difficile accettare un livello inferiore».

In sintesi, la partenza di Bisseck a gennaio appare un’ipotesi remota: l’alta valutazione economica fissata dall’Inter e le ambizioni del giocatore, proiettato verso l’élite del calcio mondiale, costituiscono due ostacoli significativi per le squadre attualmente interessate.

