Calciomercato Inter, caccia al vice Handanovic. Due nomi in lizza

Calciomercato Inter, caccia al vice Handanovic. Sono due i nomi caldi per prendere il posto alle spalle del portiere sloveno

L’Inter guarda al mercato per cercare un vice Handanovic: il portiere sloveno è uno degli intoccabili di Antonio Conte ma l’età avanza e l’esigenza di cercare un secondo forte e giovane si fa sempre più forte.

Come riportato da Tuttosport, l’Inter starebbe pensando a due nomi: Radu del Genoa e Musso dell’Udinese. Radu è in prestito dall’Inter, ma l’argentino dell’Udinese affascina, per comporre una coppia di portieri davvero insuperabile.