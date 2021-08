Calciomercato Inter, parte la caccia al sostituto di Lukaku

E’ già partito il casting dell’Inter per la ricerca dell’erede di Lukaku. Tanti i nomi sul tavolo, da Vlahovic a Dzeko

Romelu Lukaku lascerà un vuoto incolmabile anche più di quello lasciato da Achraf Hakimi sulla fascia destra. L’attaccante belga, vero protagonista dello scudetto nerazzurro, sarà difficilmente rimpiazzabile.

L’Inter comunque è già partita con il casting delle punta, alla ricerca di due colpi che possano completare il reparto. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i nomi sono sostanzialmente tre: Vlahovic, Dzeko e Zapata.

Il profilo preferito dalla dirigenza nerazzurra, anche per età, è quello del serbo della Fiorentina. Il presidente Commisso, però, non ha aperto alla cessione e reputa il suo attaccante incedibile. Il nome che più si avvicina alle caratteristiche di Lukaku è quello di Zapata, e qui i discorsi sono differenti. Percassi è disposto ad ascoltare ipotetiche offerte da parte dell’Inter, ma non è sicuramente pronto a regalare sconti.

L’ultimo nome fatto nelle ultime ore è quello di Dzeko, da due anni ormai costantemente nei radar di Ausilio e Marotta. Il bosniaco – scrive la Rosea -, è in scadenza l’anno prossimo e si muoverebbe solo in caso di un’offerta biennale. Mourinho reputa fondamentale il suo numero 9 e non vorrebbe privarsene a così poco dall’inizio del campionato.

TUTTE LE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SU INTERNEWS24.COM