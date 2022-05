Calciomercato Inter: caccia al vice Brozovic, tutti i nomi per dare un’alternativa a Inzaghi nel ruolo di playmaker

Inter: è caccia aperta al vice-Brozovic. Insieme ad Asllani – che si è addirittura concesso il lusso di firmare lo 0-2 Empoli a San Siro una manciata di giorni fa – i nerazzurri avrebbero già individuato un altro profilo, meno economico ma più sicuro.

Come scrive calciomercato.com «Il lavoro di scouting di Ausilio e Baccin non si è mai fermato e la cerchia dei profili interessanti per la prossima estate si sta sempre più restringendo. L’Inter ha infatti le idee chiare: il profilo dovrà essere giovane. Il nome che più piace è quel Kephren Thuram, figlio più piccolo di Lilian che si sta mettendo in grande mostra con il Nizza in Ligue 1. Il costo del cartellino è in forte crescita e allora prendono sempre più piede idee alternative. In Serie A piace molto Asllani dell’Empoli che proprio a San Siro ieri ha brillato sotto gli occhi dei dirigenti nerazzurri. I rapporti con il club toscano sono ottimi, ma il presidente Corsi preferirebbe tenerlo un altro anno. Stuzzica meno il profilo di Hjulmand del Lecce, che per caratteristiche è ritenuto più distante da Brozovic così come Schouten del Bologna».