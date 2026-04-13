Calciomercato Inter: Calhanoglu a un passo dal Galatasaray, l’annuncio shock dell’agente! La rivelazione che fa tremare i tifosi nerazzurri

Calciomercato Inter: Calhanoglu Galatasaray, l’annuncio shock dell’agente del centrocampista turco ha allarmato i tifosi nerazzurri

Il futuro di Hakan Calhanoglu potrebbe clamorosamente allontanarsi da Milano nel corso della prossima finestra di calciomercato. Nonostante il centrocampista turco sia saldamente legato all’Inter da un contratto fino al 2027 e ricopra il ruolo di leader indiscusso nel progetto tecnico gestito da Cristian Chivu, le ultimissime indiscrezioni provenienti dalla Turchia hanno letteralmente scosso l’ambiente nerazzurro. Il regista, protagonista di una stagione impreziosita da 10 gol e 5 assist, è finito prepotentemente nel mirino del Galatasaray, club pronto a fare follie per riportarlo in patria.

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La rivelazione in tv: “Vestirà la maglia giallorossa al 99%”

A togliere il velo sull’imminente trattativa ci ha pensato direttamente Taner Karaman, membro dell’entourage del giocatore. Intervenuto ai microfoni dell’emittente turca ASpor Tv, il procuratore ha rilasciato dichiarazioni inequivocabili sul trasferimento del numero 20 nerazzurro: «Per la prossima stagione posso condividere questa informazione: diciamo al 99%, e quell’1% di differenza è solo perché non è ancora stata firmata l’intesa, Hakan Çalhanoğlu al 99% indosserà la maglia del Galatasaray nella prossima stagione. Ma, come detto, è al 99%: quel piccolo margine dipende dal fatto che la firma non è ancora arrivata e quindi può succedere ancora di tutto».

I dettagli dell’intesa e la parola data al club

La negoziazione sembra aver già superato le fasi preliminari. A confermare la volontà del centrocampista dell’Inter di abbracciare il nuovo progetto sportivo è sempre Karaman, che ha svelato ulteriori dettagli sui contatti tra le parti: «Penso che in questo momento Hakan Çalhanoğlu ritenga di aver dato la sua parola al Galatasaray. Sappiamo anche che i colloqui stanno procedendo in modo positivo. Posso dire che si è arrivati al punto in cui si parla ormai di “ok, parlerò anche con il mio club”, ecc.».

Il nuovo ruolo tattico: un trequartista con licenza di segnare

L’eventuale sbarco di Calhanoglu a Istanbul andrebbe a colmare una precisa esigenza tecnica della compagine turca. Sull’impiego in campo, l’agente ha infatti chiarito: «Molto probabilmente, per la prossima stagione, al posto di İlkay Gündoğan arriverà esattamente Hakan Çalhanoğlu. Per renderlo più facile da immaginare, un po’ come è stato per Mertens: un profilo da numero 10 con maggiore produttività in area di rigore. Dato che il Galatasaray ha bisogno di un giocatore con maggiore incisività offensiva in quella zona, sembra che per la prossima stagione, ripeto al 99%, Hakan Çalhanoğlu indosserà la maglia del Galatasaray».