Inter, decisa la prima CESSIONE: partirà LUI per finanziare il calciomercato

Le ultime sulle mosse di calciomercato dell’Inter, con un calciatore che verrà sacrificato. Tutti i dettagli

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, fa il punto sulle mosse di Beppe Marotta per finanziare il calciomercato estivo dell’Inter. L’obiettivo sarà ancora il pareggio di bilancio, motivo per cui ci saranno delle cessioni.

POSSIBILI CESSIONI – «E ciò significa che le risorse per gli acquisti dovranno essere generate dalle cessioni. Obbligatorio, quindi, sfruttare al meglio giovani (occhio quindi al solito Valentin Carboni) ed esuberi, per non sacrificare i big. Resterà l’attenzione per i giocatori in scadenza, ma meno per gli ultratrentenni. Nel senso che, proprio nella prospettiva di creare ancora più valore, progressivamente l’età media della rossa verrà abbassata, in modo da sviluppare internamente i margini di crescita».