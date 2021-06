Calciomercato Inter, cessione Vidal: il cileno avrebbe detto sì a un club del Sudamerica

Calciomercato Inter: Arturo Vidal sarebbe nella lista dei partenti e lo stesso centrocampista avrebbe trovato l’accordo con una squadra messicana

L’Inter pensa alla cessioni e sulla lista dei partenti ci sarebbe anche Arturo Vidal, che alla sua prima stagione in nerazzurro non ha fatto vedere grandissime cose. Il cileno non manca di estimatori all’estero e avrebbe già trovato squadra in Sudamerica.

Secondo quanto riportato da BeINSports, infatti, Vidal avrebbe accettato l’offerta del Club America in Messico dopo aver parlato con l’allenatore Santiago Solari. Le Eagles starebbero ora studiando un modo per concretizzare la trattativa con l’Inter.