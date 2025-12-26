Calciomercato Inter, Chivu ha le idee molto chiare per gennaio. Come si evolverà la situazione? - Calcio News 24

Calciomercato Inter: Chivu punta a rinforzare la rosa a gennaio. La situazione attuale dei nerazzurri

Il Calciomercato Inter di gennaio si preannuncia più intenso del previsto, con Cristian Chivu determinato a colmare le lacune emerse nella rosa nerazzurra. La priorità assoluta riguarda la fascia destra, resa scoperta dall’infortunio di Denzel Dumfries. L’assenza dell’esterno olandese ha messo in evidenza i limiti strutturali della squadra e spinge la dirigenza a valutare un rinforzo mirato. Finora Luis Henrique ha alternato prestazioni altalenanti, mentre gli adattamenti di El Hadji Diouf e Carlos Augusto non hanno pienamente soddisfatto il tecnico.

Per la corsia destra, l’Inter ha sondato diversi nomi: Lovro Valinčić della Dinamo Zagabria resta un’opzione concreta, mentre Dodô e Brooke Norton-Cuffy – giovane inglese già protagonista in Serie A – sono valutati come possibili alternative. Raoul Bellanova, invece, sembra essere definitivamente fuori dai piani, nonostante le prime indiscrezioni.

Il Calciomercato Inter non si limiterà al solo rinforzo sulla fascia. Le possibili partenze rappresentano una variabile importante: il nome più caldo è Davide Frattesi, seguito da vicino dalla Juventus. In caso di cessione, il club dovrebbe intervenire anche a centrocampo. Un’attenzione particolare è rivolta a Stefan de Vrij: il centrale olandese, con il Mondiale all’orizzonte, potrebbe valutare un trasferimento per garantire continuità e visibilità nella nazionale, aprendo così un ulteriore fronte in difesa.

In questo scenario, l’Inter potrebbe effettuare fino a tre operazioni: un acquisto per la fascia destra e altri due per sostituire eventuali partenze. L’obiettivo del Calciomercato Inter resta quello di rafforzare la squadra senza indebolirla, mantenendo equilibrio e competitività in una fase cruciale della stagione. Il club punta a un mercato strategico, mirato e pragmatico, per affrontare la seconda parte della stagione con strumenti adeguati a raggiungere gli obiettivi prefissati.

