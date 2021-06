Calciomercato Inter: il dopo Hakimi potrebbe arrivare ancora dal Real Madrid

Hakimi resta il big in uscita per l’Inter: come rimbalza dalla Spagna, i nerazzurri sarebbero interessati a Odriozola

Nome nuovo dalla Spagna per raccogliere l’eredità di Hakimi in caso d’addio del laterale marocchino in questo mercato estivo, con Paris Saint-Germain e Chelsea in pressing sull’ex Borussia Dortmund.

Secondo il portale spagnolo Todofichajes.com, l’Inter avrebbe messo nel mirino anche Alvaro Odriozola che non rientrerebbe nei piani del Real Madrid di Ancelotti dopo il rinnovo di Lucas Vazquez. Il giocatore nelle ultime due stagioni ha militato a titolo temporaneo al Bayern Monaco e potrebbe arrivare a Milano in prestito con diritto di riscatto, altrimenti per un assegno da 10 milioni di euro.