Calciomercato Inter, restyling estivo: chi parte e chi arriva. Definito il piano di addii e nuovi acquisti, tutti i dettagli

Calciomercato Inter, restyling in vista dell’estate: chi arriverà in nerazzurro e chi lascerà invece il club. Svelato il piano della società
L’Inter di Christian Chivu si prepara a una vera e propria rivoluzione estiva. La dirigenza nerazzurra sa da tempo che il reparto arretrato subirà un profondo rimpasto in vista della stagione 2026-27. Tra contratti in scadenza e la necessità di svecchiare la rosa, Ausilio e Baccin sono già al lavoro per ridisegnare il muro difensivo e la porta dei Campioni d’Italia, puntando su giovani di prospettiva e occasioni a parametro zero. Ecco cosa scrive Tuttosport.
GLI ADDII
Saluteranno sicuramente quattro senatori in scadenza di contratto: Sommer, Acerbi, De Vrij e Darmian. Discorso diverso per Raffaele Di Gennaro, pronto a rinnovare come terzo portiere (prezioso per la compilazione delle liste), e soprattutto per Manuel Akanji. Lo svizzero, al netto di un paio di errori stagionali, ha convinto tutti: verrà riscattato dal Manchester City a prescindere dall’obbligo legato allo scudetto e sarà il titolare al centro della retroguardia. Sulla carta, il trio base sarà composto da Bisseck, Akanji e Bastoni. Attenzione però al mercato in uscita: Bisseck, pagato 7 milioni nel 2023, oggi ne vale 35. Di fronte a una simile plusvalenza, il club potrebbe vacillare.
IL POST-SOMMER
Con l’addio dell’esperto portiere svizzero, cambierà inevitabilmente il numero uno titolare. Guglielmo Vicario rimane saldamente in cima alla lista dei desideri in viale della Liberazione, ma l’elenco dei candidati è ancora lungo e variegato: si va da Bento e Lunin, fino a Caprile, Atubolu e Harnicek.
I QUATTRO NOMI PER COMPLETARE LA DIFESA
Per le alternative difensive, i radar dell’Inter puntano su quattro profili. Piace molto Joel Ordonez, 21enne del Club Bruges, ma intriga anche Tarik Muharemovic, 23enne del Sassuolo: essendo mancino, sarebbe il vice-Bastoni ideale, permettendo a Carlos Augusto di tornare stabilmente a fare l’esterno. Torna di moda Oumar Solet (26 anni, Udinese): il club non aveva affondato il colpo per via dei suoi problemi legali, ma l’8 aprile è attesa l’archiviazione del caso per mancanza di prove. Infine, l’occasione a zero: Zeki Celik. Il 29enne turco, in scadenza con la Roma, è l’erede designato di Darmian, ma c’è da superare la forte concorrenza della Juventus.
