L’Inter ha intenzione di sfruttare al meglio la lista Champions del prossimo anno e per questo motivo riporterà a casa alcuni ex cresciuti nel proprio vivaio

Biraghi, Benassi, Bessa e Dimarco: sono tutti nomi che non scalderanno i tifosi dell’Inter, ma che alla squadra nerazzurra farebbero comodo per allungare la lista Champions, visto che tutti quelli nominati sono cresciuti nel vivaio interista. Al momento la lista da presentare in Europa è più corta sia per le limitazioni del Fair Play sia per le mancanza di giocatori cresciuti nel proprio settore giovanile. L’unico inserito, per il momento, è Di Gregorio come quarto portiere.

Dal prossimo anno, però, le cose cambieranno: Ausilio, infatti, intende mettere a disposizione di Spalletti almeno un paio di questi giocatori, sfruttando il fatto che così si potrebbe allungare la lista Champions. Il più facile è Dimarco vista la sua cessione in prestito, mentre per Benassi e Biraghi la questione è più complicata: andranno valutate le richieste della Fiorentina. Bessa, invece, che ora è al Genoa, ma era stato ceduto al Verona, se dovesse mantenere questa crescita, a costi contenuti potrebbe essere un’opzione per i nerazzurri.