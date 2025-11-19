Calciomercato Inter, è lui il nome caldo per il centrocampo dei nerazzurri: può arrivare ma serve prima una cessione, le ultimissime

Calciomercato Inter, il centrocampo ha un nuovo obiettivo: il nome caldo del mercato, ma serve una cessione! I dettagli

In casa nerazzurra uno dei dossier più delicati in vista del mercato di gennaio riguarda Davide Frattesi. Il centrocampista della Nazionale, arrivato con grandi aspettative, non è riuscito finora a trovare la continuità desiderata: Cristian Chivu lo ha impiegato con parsimonia e, nonostante il talento indiscusso, il giocatore fatica a conquistarsi un posto stabile nelle rotazioni, spesso relegato alla panchina. Una situazione che potrebbe spingerlo a valutare un addio già nella prossima finestra di mercato.

Qualora Frattesi lasciasse Milano, la dirigenza interista dovrà muoversi rapidamente per individuare un sostituto all’altezza. Piero Ausilio e Beppe Marotta hanno rivisto le strategie: se in passato i nomi più caldi erano Manu Koné e Morten Frendrup, oggi l’attenzione si concentra su Lewis Ferguson, centrocampista scozzese del Bologna. Capitano dei rossoblù e tra le rivelazioni della Serie A, Ferguson ha conquistato la fiducia di Vincenzo Italiano grazie alla sua duttilità, alla qualità nella gestione del pallone e alla capacità di inserirsi con efficacia in area, che lo ha reso uno dei centrocampisti più prolifici del campionato.

Il vero ostacolo resta la valutazione economica: il Bologna non intende privarsi facilmente del suo gioiello e chiede circa 30 milioni di euro. Una cifra che l’Inter potrebbe prendere in considerazione solo dopo una cessione importante, come quella di Frattesi. Il futuro del centrocampo nerazzurro, dunque, appare legato a un intreccio di movimenti di mercato, con Ferguson pronto a diventare il nome chiave in caso di addio dell’ex Sassuolo.

