Calciomercato Inter: fitta la concorrenza per Kulusevski, spuntano United e Arsenal

Calciomercato Inter: spuntano anche le big inglesi per Dejan Kulusevski, obiettivo di mercato nerazzurro per gennaio

Si complica la corsa a Dejan Kulusevski per l’Inter. Il talentino svedese sarà tra i nomi più chiacchierati già nel mercato di gennaio e se i nerazzurri vorranno prenderlo, dovranno battere una fitta concorrenza.

Come riporta il Sun, ci sono anche il Manchester United e l’Arsenal tra i club interessati al gioiello del Parma in prestito dall’Atalanta. I Red Devils e i Gunners – assicura il Sun – avrebbero messo nel mirino il classe 2000, con l’Inter ancora in vantaggio sulla concorrenza che si fa sempre più numerosa.