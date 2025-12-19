Calciomercato Inter, Frattesi lascerà i nerazzurri? Il punto sulla situazione del centrocampista - Calcio News 24

Calciomercato Inter, Frattesi in bilico: la Juve studia l’affondo per gennaio

Il nome di Davide Frattesi continua a essere uno dei più caldi sull’asse Milano-Torino e il Calciomercato Inter potrebbe presto entrare in una fase decisiva. Il centrocampista della Nazionale italiana, dopo un avvio di stagione complicato, è finito progressivamente ai margini del progetto tecnico nerazzurro guidato da Cristian Chivu. Una situazione che non è passata inosservata alla Juventus, pronta a muoversi con decisione per rinforzare la mediana di Luciano Spalletti.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, negli ultimi giorni si sarebbero aperti nuovi spiragli per una possibile uscita di Frattesi già nella sessione invernale. Un cambio di scenario significativo nel Calciomercato Inter, soprattutto considerando che fino a poche settimane fa il club nerazzurro sembrava intenzionato a trattenere il giocatore a ogni costo.

La formula che può sbloccare l’affare

Saltata definitivamente l’ipotesi di uno scambio con Khéphren Thuram, ritenuto incedibile dalla Juventus, l’Inter avrebbe ammorbidito la propria posizione. L’idea sul tavolo è quella di un prestito oneroso con obbligo di riscatto, legato al raggiungimento di determinate condizioni come presenze e risultati di squadra. Una formula che permetterebbe ai bianconeri di dilazionare l’investimento e allo stesso tempo garantire subito a Spalletti un centrocampista dinamico, capace di inserimenti e gol.

Dal punto di vista del Calciomercato Inter, questa soluzione consentirebbe di monetizzare un giocatore non più centrale nel progetto, evitando allo stesso tempo una cessione immediata a titolo definitivo a condizioni svantaggiose.

Le alternative della Juventus e il fattore Frattesi

La Juventus, comunque, non intende farsi trovare impreparata. Con il supporto di Giorgio Chiellini, la dirigenza bianconera monitora anche profili alternativi come Xaver Schlager, centrocampista austriaco di grande intensità, e Quinten Timber del Feyenoord, talento olandese capace di unire fisicità e qualità nel palleggio.

Nonostante ciò, la priorità resta Frattesi. Il suo malcontento e la situazione creatasi all’interno del Calciomercato Inter rappresentano l’assist ideale per la Juve, pronta ad affondare il colpo se le condizioni economiche diventeranno sostenibili.

Le prossime settimane saranno decisive: il futuro di Frattesi potrebbe diventare uno dei temi centrali del Calciomercato Inter e dell’intero mercato invernale.

