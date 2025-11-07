Calciomercato Inter: Frattesi in bilico, possibile addio già a gennaio? La situazione in casa nerazzurra - Calcio News 24

Il centrocampista fatica a trovare spazio nel sistema di Chivu e il suo futuro a Milano torna in discussione.

Il nome di Davide Frattesi torna a occupare le prime pagine del calciomercato Inter. Il centrocampista romano, arrivato due estati fa dal Sassuolo tra grandi aspettative, sta vivendo uno dei momenti più delicati della sua esperienza in nerazzurro. Nelle ultime settimane, il suo rendimento è apparso altalenante e le sue presenze sempre più frammentate.

Sotto la gestione di Cristian Chivu, Frattesi non è ancora riuscito a imporsi come titolare fisso. Il giocatore è sceso in campo in tutte le ultime sette partite di Serie A, ma solo una volta dal primo minuto. Anche in Champions League, nonostante due gare da titolare contro Union Saint-Gilloise e Kairat Almaty, le sue prestazioni non hanno convinto pienamente. Contro i kazaki, in particolare, è apparso fuori dal gioco e poco incisivo, lasciando il campo dopo un’ora tra la delusione generale.

Il problema sembra essere duplice: tecnico e mentale. Chivu, subentrato in estate, aveva pensato a una collocazione più offensiva per Frattesi nel suo 3-4-2-1, ma l’esperimento è stato presto accantonato per motivi di equilibrio tattico. L’Inter di oggi gioca in modo più verticale, un sistema che dovrebbe valorizzare gli inserimenti del centrocampista, ma che paradossalmente ne ha limitato l’impatto.

La terza stagione a Milano rischia così di diventare un punto di svolta negativo per Frattesi. Il giocatore, che sognava di ritagliarsi un ruolo da protagonista, si trova invece ai margini del progetto tecnico. Da qui l’inevitabile riaccendersi delle voci di calciomercato Inter, con l’ipotesi di una partenza a gennaio che comincia a farsi concreta.

A inizio stagione si era parlato di rinnovo, ma la situazione è cambiata. Secondo le ultime indiscrezioni, la società non escluderebbe una cessione in caso di offerta ritenuta congrua. Chivu continua a stimare il centrocampista e lo considera un elemento utile alla rosa, ma al tempo stesso pretende segnali più forti in termini di prestazioni e continuità.

Il prossimo mese sarà decisivo: Frattesi dovrà dimostrare di poter ancora essere una risorsa per l’Inter, altrimenti le strade potrebbero separarsi già nel calciomercato invernale. Diverse squadre italiane ed estere osservano con interesse, pronte ad approfittare della situazione.

Per ora, a Milano regna la prudenza, ma il futuro di Frattesi resta uno dei dossier più caldi del calciomercato Inter.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A