Calciomercato Inter, Frattesi verso l’addio alla squadra nerazzurra? La situazione non lascia alcun dubbio

Calciomercato Inter: Frattesi verso l’addio, la Juventus osserva. La situazione non lascia dubbi

Il futuro di Davide Frattesi sembra sempre più lontano da Milano. Il centrocampista italiano, apprezzato per i suoi inserimenti fulminei e la capacità di incidere in zona gol, è scivolato ai margini del progetto tecnico dell’allenatore Cristian Chivu, l’ex difensore rumeno ora alla guida dell’Inter. La volontà del giocatore è chiara: lasciare i nerazzurri già nella sessione di Calciomercato Inter di gennaio per ritrovare spazio e continuità da titolare.

La dirigenza di via della Liberazione non ostacolerà la cessione, a patto che non si generi una minusvalenza a bilancio. In estate, il prezzo fissato per l’ex mezzala del Sassuolo era di circa 35 milioni di euro, cifra che oggi potrebbe essere soggetta a revisione, vista la limitata presenza in campo.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club più interessato a Frattesi è la Juventus. I bianconeri, guidati dal tecnico Luciano Spalletti, apprezzano le qualità del centrocampista: rapidità, fisicità e capacità di inserirsi in area, caratteristiche che mancano attualmente nella mediana torinese. Con la Nazionale, sotto la gestione dello stesso Spalletti, Frattesi ha dimostrato tutto il suo valore, segnando 7 reti in 22 presenze e confermandosi un pilastro della squadra.

Tramontata l’ipotesi di uno scambio con Khephren Thuram, la Juventus potrebbe puntare su un prestito oneroso con diritto di riscatto. Questa formula permetterebbe ai bianconeri di testare il giocatore sul campo e all’Inter di alleggerire il monte ingaggi, rinviando la cessione definitiva.

La versatilità di Frattesi, capace di agire sia in mediana sia sulla trequarti, lo rende un elemento prezioso per qualsiasi club. Le prossime settimane saranno decisive per il Calciomercato Inter, chiamato a trovare un accordo che concili le esigenze economiche dei nerazzurri con le ambizioni tecniche della Juventus. L’addio di Frattesi potrebbe diventare uno degli affari più importanti della sessione invernale.

