Gila Inter, la partita di questa sera è l’occasione per seguire da vicino il difensore biancoceleste. Il piano dei nerazzurri

Gila Inter: il difensore della Lazio che incanta San Siro e attira l’interesse nerazzurro. Lo spagnolo resta un obiettivo per giugno.

Sotto le luci di San Siro, la sfida tra Inter e Lazio avrà un osservato speciale: Mario Gila. Il difensore spagnolo classe 2000, oggi pilastro della retroguardia biancoceleste, è finito nel mirino dell’Inter, che guarda con grande interesse al suo profilo in vista del prossimo mercato estivo. Non è un caso che molti addetti ai lavori parlino già di “Gila Inter” come possibile binomio futuro.

Cresciuto nella cantera del Real Madrid, Gila è arrivato alla Lazio nel 2022 per circa 6 milioni di euro. Dopo un primo anno di ambientamento, il centrale catalano si è imposto come una delle rivelazioni della stagione, diventando un punto fermo per Maurizio Sarri grazie alla sua combinazione di tecnica, disciplina tattica e aggressività controllata. Nella Serie A 2024-25, Gila non ha saltato nemmeno una partita, segno della piena fiducia conquistata e della sua costante crescita.

Le qualità di Gila rispondono perfettamente al profilo che l’Inter cerca per il futuro: un difensore moderno, capace di costruire dal basso e di guidare la linea difensiva con personalità. I dati lo confermano: Gila registra in media 0,6 “progressive carries” a partita, un valore alto per un centrale, indice della sua propensione ad accompagnare l’azione e rompere la prima pressione avversaria. Caratteristiche che si sposano alla perfezione con la filosofia di Cristian Chivu, allenatore che privilegia difensori dinamici e abili nella prima impostazione, come già dimostrato con Bisseck.

Il contratto di Gila con la Lazio scade nel 2027, e la sua valutazione si aggira attorno ai 30 milioni di euro. Al momento non ci sono contatti ufficiali, ma le fonti vicine all’ambiente nerazzurro confermano che il nome di Gila è evidenziato in rosso nelle liste di Marotta e Ausilio. Con i possibili addii di Acerbi e De Vrij, l’Inter è pronta a rinnovare il reparto difensivo e il profilo del catalano appare come una scelta ideale per un progetto tecnico giovane, ambizioso e sostenibile.

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Stasera, dunque, sotto i riflettori di San Siro, non sarà soltanto una sfida tra due grandi squadre: sarà anche un’occasione per vedere da vicino quello che potrebbe diventare uno dei protagonisti del futuro nerazzurro. “Gila Inter” non è più solo un’ipotesi di mercato, ma una prospettiva concreta che unisce talento, visione e ambizione.